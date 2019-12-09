Росія пропустить ЧС-2022 в Катарі через рішення WADA

Рішення Всесвітнього антидопінгового агентства WADA про відсторонення Росії від міжнародних змагань на чотири роки означає, що вона не буде представлена на ЧС з футболу у Катарі 2022 року. Про це повідомляє The Independent.

Повідомляється, що WADA вжила відповідних заходів проти Росії через те, що російська влада втрутилася в базу даних московської лабораторії, щоб приховати сотні потенційних випадків допінгу.

При цьому російські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, якщо зможуть довести, що вони не причетні до допінгу. В такому випадку вони зможуть змагатися під нейтральним прапором і без державного гімну Росії.

Крім того, національна футбольна збірна Росії не буде допущена до участі в Чемпіонаті світу з футболу в Катарі в 2022 році в будь-якій формі, якщо тільки Москва не виграє апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збірна Шотландії може замінити Росію на Євро-2020, якби російську команду відсторонили від участі в турнірі.

Відзначимо, в середині жовтня в Росії визнали масову підміну допінг-тестів.

