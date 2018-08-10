Россия проиграла в ВТО попытку обжаловать газовые правила Евросоюза

РФ не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфере

Всемирная торговая организация (ВТО) отказала России в удовлетворении большинства претензий в рамках спора с Европейским союзом (ЕС). Об этом говорится в выводах, опубликованных в пятницу, 10 августа, на сайте организации.

Отметим, что речь идет о правилах работы на газовом рынке ЕС, так называемом "Третьем энергопакете". В частности, он заключается в требовании, что компании, которые занимаются производством и поставкой газа, не могут быть операторами газотранспортных систем. ВТО не нашла в этом нарушений своих правил.

В организации сообщили, что Россия не продемонстрировала, что требование анбандлинга противоречит положениям соглашения о торговле, на базе которого сформирована ВТО.

Кроме общего правила, говорилось о конкретных три случая - требования к "Газпрому" в Хорватии, Литве и Венгрии. Организация не нашла оснований удовлетворять большинство претензий России по ним. При этом жалобу России по требованию сертификации третьих стран в Хорватии, Литве и Венгрии признали правомерной.

Как известно, "Третий энергопакет" - это набор директив по внутреннему рынку газа и электроэнергии в ЕС. Его приняли для большей открытости газовых и энергетических рынков в ЕС, в силу он вступил в июле 2009 года. Запрет поставщику газа быть одновременно его транспортером является основным элементом "Третьего энергопакета".

Напомним, в конце июля группа экспертов Всемирной торговой организации частично поддержала позицию Украины в торговом споре с РФ.