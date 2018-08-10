Росія програла в СОТ спробу оскаржити газові правила Євросоюзу

РФ не змогла оскаржити в СОТ головний принцип "Третього енергопакету" в газовій сфері

Світова торговельна організація (ВТО) відмовила Росії в задоволенні більшості претензій в рамках суперечки з Європейським союзом (ЄС). Про це йдеться у висновках, опублікованих у п'ятницю, 10 серпня, на сайті організації.

Відзначимо, що мова йде про правила роботи на газовому ринку ЄС, так званий "Третій енергопакет". Зокрема, він полягає у вимозі, що компанії, які займаються виробництвом та постачанням газу, не можуть бути оператори газотранспортних систем. СОТ не знайшла в цьому порушення своїх правил.

В організації повідомили, що Росія не продемонструвала, що вимога анбандлінгу суперечить положенням угоди про торгівлю, на базі якого сформовано СОТ.

Крім загального правила, йшлося про конкретні три випадки - вимоги до "Газпрому" в Хорватії, Литві та Угорщині. Організація не знайшла підстав задовольняти більшість претензій Росії за ним. При цьому скаргу Росії вимозі сертифікації третіх країн в Хорватії, Литві та Угорщині визнали правомірним.

Як відомо, "Третій енергопакет" - це набір директив щодо внутрішнього ринку газу і електроенергії в ЄС. Його прийняли для більшої відкритості газових і енергетичних ринків в ЄС, він набув чинності в липні 2009 року. Заборона постачальнику газу бути одночасно його транспортером є основним елементом "Третього енергопакету".

Нагадаємо, в кінці липня група експертів Всесвітньої торгової організації частково підтримала позицію України в торговій суперечці з РФ.