Группа экспертов ВТО частично поддержала позицию Украины в торговом споре с РФ

Россия не выдвинула никаких контраргументов, касающихся обжалуемых мер

Группа экспертов Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержала позицию Украины в торговом споре с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечает заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская, РФ необоснованно приостановила действие выданных украинским производителям сертификатов соответствия, ограничила в выдаче новых сертификатов и не признает сертификаты, выданные в сертификационных органах Таможенного союза.

"Это первый запрос, который Украина направила во Всемирную торговую организацию для противостояния торговой агрессии России, в частности ее непрозрачным, неоправданным и таким, что носят дискриминационный характер, действиям по отношению к товарам украинского происхождения", - отметила Микольская.

Как сообщается, позиция Украины заключалась в доказывании:

необоснованного ограничения импорта железнодорожного оборудования, что нарушает положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Соглашения о технических барьерах в торговле;

ложности и безосновательности утверждений России о некачественности и несоответствии стандартам безопасности вагонов украинских производителей;

системного характера примененных Россией ограничений в отношении импорта железнодорожного оборудования, происхождением из Украины;

несоответствия и ошибочности возражений России относительно процессуальных аргументов по делу.

Как сообщает пресс-служба, Украина доказывала, что приостановление действия сертификатов соответствия (14 предписаний) и непринятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации (3 решения) привело к препятствиям в торговле и несоблюдению установленной процедуры оценки соответствия товара.

Украина также отмечала, что Россия не выдвинула никаких контраргументов, касающихся обжалуемых мероприятий.

"Это было свидетельством того, что Россия использовала процедуры оценки соответствия как инструмент предотвращения импорта украинских железных изделий и блокирования доступа украинских производителей к рынку", - говорится в сообщении.

Группа экспертов уверена, что РФ применила процедуру оценки соответствия таким образом, что условия доступа к рынку для украинских, российских и европейских производителей железнодорожной продукции были не одинаковыми, дискриминационными для Украины.

Также группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства по поводу непризнания сертификатов, выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза, а это, в свою очередь, создает преимущества для национальных производителей.

Украиной было доказано, что РФ неправомерно не признает сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза, если такие товары не производятся в Таможенном союзе.

Вместе с тем в МЭРТ поясняют, что группа экспертов не подтвердила существование систематического ограничения импорта со стороны России. Эксперты ссылаются на то, что в течение определенного периода времени (апрель 2014-декабрь 2016) ситуация в Украине в части безопасности была несопоставимой с ситуацией в других странах.

"Россией не проводился инспекционный контроль из-за наличия на территории Украины "антироссийских настроений и угрозы безопасности российским гражданам", которые являются следствием военных действий, которые Россия сама и развязала", - отметили в МЭРТ.

Добавим, что сейчас министерство проводит детальный анализ отчета СОТ. На межведомственном уровне прорабатывается вопрос апелляционного обжалования для Украины по требованиям, которые не были удовлетворены.

Однако администрация Дональда Трампа уже стала на сторону России в знаковом деле в ВТО в отношении украинского транзита, сообщает Politico.

Как отмечает издание, решение панели ВТО, которое ожидается в этом году, может иметь последствия для ряда дел против США из-за применения Трампом пошлин на сталь и алюминий, ведь касается права организации выносить решение по делу ограничений, введенных из соображений национальной безопасности.

Дело против России касается совсем другого вопроса, а именно транзитных ограничений, которые Москва наложила на Киев в январе 2016 года, отрезав украинских экспортеров от ключевых рынков в центральной Азии и на Кавказе.

Напомним, что директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что РФ выиграла спор в Украины в Мировой организации торговли (ВТО) по вагонам.