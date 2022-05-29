Россия проиграла собственное будущее и все связи со свободным миром, - Зеленский

Российская Федерация проиграла собственное будущее и культурные связи со свободным миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия уже проиграла не только битву за Харьков, Киев и север Украины. Она проиграла собственное будущее и культурные связи со свободным миром. Они все сгорели, в том числе и там на Салтовке", - сказал Зеленский.

Президент считает, что из-за своих агрессивных бесчеловечных поступков Россия оказалась за железным занавесом и потеряла связи с культурным миром.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 мая посетил Харьковскую область. Там встретился с военными и побывал на местах разрушенной архитектуры Харькова.

В этот же день в Харькове раздавались взрывы. Очевидцы говорили об обстрелах в северных районах города.

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