Росія програла власне майбутнє та всі зв'язки з вільним світом, - Зеленський
Російська Федерація програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.
Президент вважає, що через свої агресивні нелюдські вчинки Росія опинилася за залізною завісою і втратила зв'язки з культурним світом.
"Росія вже програла не тільки битву за Харків, Київ та північ України. Вона програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони всі згоріли, зокрема й там на Салтівці", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 травня відвідав Харківську область. Там зустрівся з військовими та побував на місцях зруйнованої архітектури Харкова.
Цього ж дня у Харкові лунали вибухи. Очевидці говорили про обстріли у північних районах міста.
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