Росія програла власне майбутнє та всі зв'язки з вільним світом, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

Президент вважає, що через свої агресивні нелюдські вчинки Росія опинилася за залізною завісою і втратила зв'язки з культурним світом.

"Росія вже програла не тільки битву за Харків, Київ та північ України. Вона програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони всі згоріли, зокрема й там на Салтівці", - сказав Зеленський.