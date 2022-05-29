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Росія програла власне майбутнє та всі зв'язки з вільним світом, - Зеленський

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Україна, Неділя 29 травня 2022 20:41
Росія програла власне майбутнє та всі зв'язки з вільним світом, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російська Федерація програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

Президент вважає, що через свої агресивні нелюдські вчинки Росія опинилася за залізною завісою і втратила зв'язки з культурним світом.

"Росія вже програла не тільки битву за Харків, Київ та північ України. Вона програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони всі згоріли, зокрема й там на Салтівці", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 травня відвідав Харківську область. Там зустрівся з військовими та побував на місцях зруйнованої архітектури Харкова.

Цього ж дня у Харкові лунали вибухи. Очевидці говорили про обстріли у північних районах міста.

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Володимир Зеленський
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