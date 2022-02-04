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Россия проиграла этот раунд, стратегия запугивания не работает, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал украинско-российские отношения и заявил, что стратегия запугивания не работает. По его словам, РФ проиграла этот раунд.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, Польша и Чехия предоставили Украине новейшее вооружение, Британия - выделила дополнительные 88 млн фунтов стерлингов экономической помощи, Нидерланды - готовы открыть новые возможности в торговле и инвестициях, страны Бухарестской девятки готовят решения по поддержке Украины по вопросу военной помощи.

"Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться", - заявил Кулеба.

Напомним, Израиль оценил вероятность полномасштабной войны между Россией и Украиной.

Отметим, что Белый дом изменил оценку возможности вторжения РФ в Украину.

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Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба