Росія програла цей раунд, стратегія залякування не працює, - Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував українсько-російські відносини і заявив, що стратегія залякування не працює. За його словами, РФ програла цей раунд.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія - виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди - готові відкрити нові можливості в торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев'ятки готують рішення з підтримки України з питання військової допомоги.

"Стратегія залякування не працює. Цей раунд РФ програла. Ми продовжуватимемо посилюватись", - заявив Кулеба.