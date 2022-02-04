RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія програла цей раунд, стратегія залякування не працює, - Кулеба

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував українсько-російські відносини і заявив, що стратегія залякування не працює. За його словами, РФ програла цей раунд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія - виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди - готові відкрити нові можливості в торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев'ятки готують рішення з підтримки України з питання військової допомоги.

"Стратегія залякування не працює. Цей раунд РФ програла. Ми продовжуватимемо посилюватись", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, Ізраїль оцінив імовірність повномасштабної війни між Росією та Україною.

Зазначимо, Білий дім змінив оцінку можливості вторгнення РФ в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба