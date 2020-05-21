Росія продовжить використовувати Facebook для впливу на вибори, - Цукерберг

Фото: Марк Цукерберг (flickr.com /jdlasica)

Facebook бореться з втручанням Росії, Ірану та Китаю

Виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг впевнений, що Російська Федерація продовжить поширювати фейки у соціальній мережі для втручання в вибори. Цукерберг наголосив, що Facebook захищатиме майбутні американські вибори від іноземного втручання.

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами Цукерберга, зараз компанія Facebook веде "гонку озброєнь" проти урядів Росії, Ірану та Китаю. Він додав, що ведуться "гігантські бої" в соціальній мережі для припинення втручання у вибори та поширення дезінформації про коронавірус.

Виконавчий директор Facebook наголосив, що компанія планує "захищати цілісність" майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, але визнав, що Росія та інші країни продовжують здійснювати спроби втручання.

Нагадаємо, раніше Цукерберг звинуватив Росію, Китай та Іран у спробах втручання у майбутні вибори в США. Цукерберг стверджував, що соцмережа готова протистояти спробам іноземного втручання в американські вибори 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що Microsoft виявила хакерську групу з Ірану, яка планує втручання в президентську кампанію у США. Атаки групи спостерігалися протягом 30 днів із серпня до вересня 2019 року.

Крім того, американські військові заблокували доступ в інтернет російській "фабриці тролів", яка чинила спроби втручання під час проміжних виборів в США у 2018 році.

Автор: Дмитро Левицький