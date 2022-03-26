Россия продолжит бомбить города, чтобы деморализовать украинские силы, - Минобороны Британии

Российские оккупационные войска неохотно участвуют в крупномасштабных городских операциях. Они продолжат бомбить города авиацией и обстреливать из артиллерии, чтобы деморализировать украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter .

"Вполне вероятно, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, стремясь ограничить свои и без того значительные потери, ценой новых жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжает осаждать крупные украинские города, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь.

"Российские войска неохотно участвуют в крупномасштабных городских пехотных операциях, предпочитая полагаться на неизбирательное использование воздушных и артиллерийских бомбардировок в попытке деморализовать обороняющиеся силы", - говорится в сообщении.

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