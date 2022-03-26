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Росія продовжить бомбити міста, щоб деморалізувати українські сили, - Міноборони Британії

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Лондон, Субота 26 березня 2022 08:53
Росія продовжить бомбити міста, щоб деморалізувати українські сили, - Міноборони Британії Фото: Росія продовжить бомбити міста, щоб деморалізувати українські сили (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська неохоче беруть участь у великомасштабних міських операціях. Вони продовжать бомбити міста авіацією і обстрілювати з артилерії, щоб деморалізувати українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії в Twitter.

"Російські війська неохоче беруть участь у великомасштабних міських піхотних операціях, вважаючи за краще покладатися на невибіркове використання повітряних і артилерійських бомбардувань в спробі деморалізувати обороняються сили", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Росія продовжує облягати великі українські міста, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь.

"Цілком ймовірно, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах, прагнучи обмежити свої і без того значні втрати, ціною нових жертв серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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