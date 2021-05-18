Россия продолжает удерживать 80 тысяч военных возле границы Украины, - Хомчак

Российская Федерация, несмотря на заявления об отводе войск , продолжает удерживать около 80 тысяч военных у различных участков границы с Украиной. По оценкам Вооруженных сил Украины, такое количество военных хватит России для наступления на Украину.

"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной", - заявил он.

По словам Хомчака, в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшены на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", - подчеркнул он.