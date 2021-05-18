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Росія продовжує утримувати 80 тисяч військових біля кордону України, - Хомчак

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Вівторок 18 травня 2021 19:27
Росія продовжує утримувати 80 тисяч військових біля кордону України, - Хомчак Фото: Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація, попри заяви про відведення військ, продовжує утримувати близько 80 тисяч військових біля різних ділянок кордону з Україною. За оцінками Збройних сил України, така кількість військових вистачить Росії для наступу на Україну.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає прес-служба Міністерства оборони України.

"Попри заяву міністра оборони РФ про повернення військ в місця постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу і значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною", - заявив він.

За словами Хомчака, в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі і катери, перекинуті на посилення російського угруповання з Північного флоту і Каспійської флотилії.

"За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні здібності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України", - підкреслив він.

Нагадаємо, в квітні Росія перекинула десятки тисяч військових до українського кордону на Сході і в Криму. В Україні побоювалися, що Росія може перейти в наступ. Однак на тлі санкційного і дипломатичного тиску Москва заявила про відведення військ.

Після заяви Кремля український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не фіксує зменшення російських військ біля українського кордону.

Більш того, в травні спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що Росія перекинула в окупований Крим нове озброєння. Це сталося вже після заяви про відвід російських військ.

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