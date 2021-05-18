Росія продовжує утримувати 80 тисяч військових біля кордону України, - Хомчак

Російська Федерація, попри заяви про відведення військ , продовжує утримувати близько 80 тисяч військових біля різних ділянок кордону з Україною. За оцінками Збройних сил України, така кількість військових вистачить Росії для наступу на Україну.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак , передає прес-служба Міністерства оборони України.

"Попри заяву міністра оборони РФ про повернення військ в місця постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу і значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною", - заявив він.

За словами Хомчака, в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі і катери, перекинуті на посилення російського угруповання з Північного флоту і Каспійської флотилії.

"За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні здібності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України", - підкреслив він.