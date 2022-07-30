Россия продолжает стягивать технику на границу с Украиной: названо направление

На снимках, зафиксированных спутником Planet Labs, которые есть в распоряжении журналистов "Схем", видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области России.

В частности, 28 июля спутник зафиксировал в селе Соболевка Белгородской области РФ увеличение количества военной техники и личного состава русской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

Как заметили "Схемы", территория этого села по-прежнему использовалась военными РФ для размещения техники. Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля военную технику доставили в Соболевку железнодорожными вагонами.

По словам военных экспертов, в дальнейшем российские военные могут использовать эту технику, в частности, в Изюмском и Славянском направлениях.

"Это Валуйский район Белгородской области - там есть и дорога, и железная дорога. Разгружают вагоны там, а оттуда они опрокидывают силы в оккупированный город Изюм Харьковской области. Они опасаются, что при разгрузке эшелона из вагонов может быть нанесен удар, поэтому разгружаются на своей территории. Далее они передвигаются по дорогам", - объяснил военный эксперт Олег Жданов.