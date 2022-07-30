Росія продовжує стягувати техніку на кордон з Україною: названо напрямок

На знімках, зафіксованих супутником Planet Labs, які є у розпорядженні журналістів "Схем", видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

Зокрема, 28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Як помітили "Схеми", територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки. Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

За словами військових експертів, у подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському і Слов’янському напрямках.

"Це Валуйський район Бєлгородської області - там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути нанесений удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами", – пояснив військовий експерт Олег Жданов.