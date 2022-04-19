Россия продолжает совершать предыдущие ошибки. Джонсон прокомментировал бои на Донбассе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал членов своего кабинета относительно боевых действий на Донбассе. Он отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин очень разгневан поражением, однако полон решимостью одержать хоть какую-то победу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время встречи с другими мировыми лидерами, Джонсон заявил, что сегодня необходимо усилить глобальную поддержку Украине и санкции против России.
Старший советник по национальной безопасности отметил, что сегодня Путин сосредоточен на войне на Донбассе и следующая фаза войны, вероятно, будет затяжным конфликтом, который продлится в течение нескольких месяцев. В то же время Россия готова использовать свое преимущество в численности, однако Украина уже показала, что это вряд сработает.
По словам пресс-секретаря Джонсона, премьер заявил, что Россия продолжает совершать прежние ошибки и вступать в бои по частям. Однако, моральный дух русских довольно низок - солдаты отказываются воевать.
Война России против Украины длится пятьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.