Росія продовжує скоювати попередні помилки. Джонсон прокоментував бої на Донбасі

Під час зустрічі з іншими світовими лідерами, Джонсон заявив, що сьогодні необхідно посилити глобальну підтримку Україні та санкції проти Росії.

Старший радник із національної безпеки відзначив, що сьогодні Путін зосереджений на війні на Донбасі й наступна фаза війни, ймовірно, буде затяжним конфліктом, який триватиме протягом декількох місяців. Водночас Росія готова використовувати свою перевагу в чисельності, однак Україна вже показала, що це навряд спрацює.

За словами прессекретаря Джонсона, прем’єр заявив, що Росія продовжує скоювати попередні помилки й вступати в бої частинами. Однак, моральний дух росіян доволі низький - солдати відмовляються воювати.