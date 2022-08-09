Россия продолжает распространять пропаганду о войне, несмотря на санкции ЕС

Российские пропагандисты нашли новые пути для распространения дезинформации о войне в Украине после введения санкций ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По информации ведомства, нью-йоркская фирма NewsGuard обнаружила около 250 сайтов, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине. Поиск пропагандистских ресурсов был проведен после блокирования Евросоюзом каналов RT и Sputnik.
Часть сайтов, которые обнаружила фирма, не имели явной связи с Россией, часть - провела ребрендинг для маскировки. При этом некоторые пропагандистские медиа выдают себя за аналитические центры или новостные агентства.
В Центре стратегических коммуникаций добавляют, что на пропагандистских ресурсах россияне чаще всего публиковали ложь о якобы запланированных смертоносных атаках украинцев против РФ или о преступлениях украинских мигрантов в Германии и Польше. Также они утверждали, что президент Украины Владимир Зеленский “подделывает свои появления на публике”.
"Пропагандистские материалы RT и Sputnik публикуют на YouTube, TikTok, Facebook и Instagram из других аккаунтов. Видеоконтент RT может появляться в соцсетях под новым брендом и логотипом", - отмечают в Центре.
Напомним, ранее стало известно, что Twitter и YouTube начали игнорировать запросы о блокировании российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.