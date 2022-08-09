Росія продовжує поширювати пропаганду про війну, попри на санкції ЄС

За інформацією відомства, нью-йоркська фірма NewsGuard виявила близько 250 сайтів, які поширюють дезінформацію про війну в Україні. Пошук пропагандистських ресурсів був проведений після блокування Євросоюзом каналів RT і Sputnik.

Частина сайтів, які виявила фірма, не мали явного зв'язку з Росією, частина - провела ребрендинг для маскування. При цьому деякі пропагандистські медіа видають себе за аналітичні центри або новинні агентства.

У Центрі стратегічних комунікацій додають, що на пропагандистських ресурсах росіяни найчастіше публікували брехню про нібито заплановані смертоносні атаки українців проти РФ або про злочини українських мігрантів у Німеччині та Польщі. Також вони стверджували, що президент України Володимир Зеленський "підробляє свої появи на публіці".

"Пропагандистські матеріали RT і Sputnik публікують на YouTube, TikTok, Facebook і Instagram з інших акаунтів. Відеоконтент RT може з'являтися в соцмережах під новим брендом і логотипом", - зазначають у центрі.