Россия продолжает получать большую прибыль от экспорта нефти, - Bloomberg

Россия все еще получает большую прибыль от продажи нефти, несмотря на введенные Западом санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Повышение в июле ставки экспортной пошлины на поставляемую из России сырую нефть помогло Кремлю преодолеть падение потоков в первую неделю месяца", - отмечает издание.

По данным Bloomberg, ставки пошлины увеличились на 23 процента в период с июня по июль. Таким образом РФ с каждого проданного барреля зарабатывала на 1,42 доллара больше, чем месяц назад.

"Этот прирост помог России избежать падения поставок сырой нефти на 15 процентов за неделю до 8 июля, а доходы упали всего на 3 млн долларов или на 2 процента", - добавляют в издании.