Россия продолжает переговоры с Ираном о закупке боевых дронов, - Белый дом

Российская Федерация продолжает вести переговоры с Ираном о закупке боевых дронов, которые могут использоваться в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

"Что касается вопроса об иранских дронах, у меня нет новых данным. Но мы пристально за этим наблюдаем. Пока мы не видим признаков отсутствия усилий или желания россиян получить иранские дроны для применения в боях против Украины. Закупки и доставка все еще впереди, и на этом я пока остановлюсь", - отметил он.

Напомним, ранее The Washington Post писало, что Иран уже предоставил России свои беспилотники, а также предложил пути для обхода санкций.

Информацию о том, что иранские дроны поступили уже российским войскам подтверждал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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