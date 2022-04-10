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Россия вводит "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной

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Курская область, Воскресенье 10 апреля 2022 17:00
Россия вводит "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной Фото: Россия вводит "желтый" уровень терропасности на границе с Украиной (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что в регионе вводится "желтый" уровень террористической опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Секунда".

"В связи с возможными провокациями со стороны "украинских националистов", в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале", - заявил Старовойт.

Он заявил, что в области будут установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Также будет усилено патрулирование населенных пунктов.

Отметим, что Курская область России граничит с Сумской областью.

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