Россия вводит "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной
Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что в регионе вводится "желтый" уровень террористической опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Секунда".
"В связи с возможными провокациями со стороны "украинских националистов", в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале", - заявил Старовойт.
Он заявил, что в области будут установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Также будет усилено патрулирование населенных пунктов.
Отметим, что Курская область России граничит с Сумской областью.
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