Россия вводит "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Секунда" .

"В связи с возможными провокациями со стороны "украинских националистов", в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале", - заявил Старовойт.

Он заявил, что в области будут установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Также будет усилено патрулирование населенных пунктов.

Отметим, что Курская область России граничит с Сумской областью.