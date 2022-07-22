Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины

Росавиация продлила запрет на полеты в центральных и южных регионах России до 30 июля. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет на авиаперелеты действуют в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.