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Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины

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Москва, Пятница 22 июля 2022 09:21
Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины Фото: Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Росавиация продлила запрет на полеты в центральных и южных регионах России до 30 июля. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет на авиаперелеты действуют в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.

Ранее Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации.

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