Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України

Росавіація продовжила заборону на польоти в центральних і південних регіонах Росії до 30 Липня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 30 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона на авіаперельоти діють в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.