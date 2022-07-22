Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України
Фото: Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Росавіація продовжила заборону на польоти в центральних і південних регіонах Росії до 30 Липня. Заборона пов'язана з війною проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 30 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Заборона на авіаперельоти діють в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.
Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.