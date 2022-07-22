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Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України

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Москва, П'ятниця 22 липня 2022 09:21
Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України Фото: Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росавіація продовжила заборону на польоти в центральних і південних регіонах Росії до 30 Липня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 30 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона на авіаперельоти діють в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Раніше Євросоюз зняв заборону на поставки Росії товарів для авіації.

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