ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия продлила запрет на полеты в центре и на юге страны до 7 апреля

Новина українською →
Москва, Среда 30 марта 2022 08:59
Россия продлила запрет на полеты в центре и на юге страны до 7 апреля Фото: Россия остановила работу 11 аэропортов (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) в шестой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга страны. На этот раз до 7 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что до 03:45 по московскому времени 7 апреля продлен запрет полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. Также запрещены полеты в оккупированный Симферополь.

Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Отметим, ограничения на полеты внутри России были введены 24 февраля после вторжения в Украину.

Напомним, о ситуации с авиасообщением в стране-агрессоре читайте в материале "Двойные стандарты. Какие авиакомпании не отказались от полетов в аэропорты РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле