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Двойные стандарты. Какие авиакомпании не отказались от полетов в аэропорты РФ

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 16:20
Двойные стандарты. Какие авиакомпании не отказались от полетов в аэропорты РФ Фото: Самолет Air Serbia (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Рейсы выполняют перевозчики из Среднего Востока и Азии

Санкции ЕС для авиации РФ из-за войны в Украине усложнили российским авиакомпаниям полеты за границу и вынудили ряд зарубежных перевозчиков приостановить выполнение рейсов "из-за эксплуатационных ограничений".

Но для россиян небо полностью не "закрылось" - на российском рынке остаются около двух десятков компаний из других стран, которые продолжают выполнять рейсы в Россию.

TRAVEL РБК-Украина собрало список перевозчиков, которые продолжают летать в аэропорты РФ.

На сегодняшний день осталось немного компаний, которые выполняют нечастые рейсы в Россию – они летают преимущественно в страны ближнего зарубежья, подсчитали в "УНИАН" и Telegram-канале "ТурСовет".

Двойные стандарты. Какие авиакомпании не отказались от полетов в аэропорты РФ

Фото: Самолет авиакомпании EgyptAir (wikipedia.org)

Приводим список авиакомпаний, самолеты которых приземляются в российских аэропортах:

  1. Европа:
  • сербская Air Serbia – компания сократила количество рейсов в Москву, но планирует летать также в Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи.
  1. Бывшие советские республики:
  • Belavia (Беларусь);
  • Air Moldova (Молдова);
  • Aircompany Armenia (Армения);
  • Turkmenistan Airlines (Туркменистан);
  • Uzbekistan Airways и Qanot Sharq (Узбекистан);
  • SCAT Airlines (Казахстан);
  • Avia Traffic (Кыргызстан);
  • Somon Air (Таджикистан).
  1. Средний Восток и Турция:
  • FlyDubai, Emirates Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi (ОАЭ);
  • Qatar Airways (Катар);
  • El Al (Израиль);
  • Gulf Air (Бахрейн);
  • Mahan Air (Иран);
  • Turkish Airlines, Pegasus Airlines (Турция).
  1. Азия:
  • Air India (Индия);
  • Air China (Китай);
  • Ariana Afghan Airlines (Афганистан).
  1. Африка:
  • EgyptAir (Египет).
  1. Латинская Америка:
  • Conviasa (Венесуэла).

Напомним, мы писали, какая популярная авиакомпания приостанавила рейсы в Россию.

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