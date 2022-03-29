Двойные стандарты. Какие авиакомпании не отказались от полетов в аэропорты РФ
Рейсы выполняют перевозчики из Среднего Востока и Азии
Санкции ЕС для авиации РФ из-за войны в Украине усложнили российским авиакомпаниям полеты за границу и вынудили ряд зарубежных перевозчиков приостановить выполнение рейсов "из-за эксплуатационных ограничений".
Но для россиян небо полностью не "закрылось" - на российском рынке остаются около двух десятков компаний из других стран, которые продолжают выполнять рейсы в Россию.
TRAVEL РБК-Украина собрало список перевозчиков, которые продолжают летать в аэропорты РФ.
На сегодняшний день осталось немного компаний, которые выполняют нечастые рейсы в Россию – они летают преимущественно в страны ближнего зарубежья, подсчитали в "УНИАН" и Telegram-канале "ТурСовет".
Фото: Самолет авиакомпании EgyptAir (wikipedia.org)
Приводим список авиакомпаний, самолеты которых приземляются в российских аэропортах:
- Европа:
- сербская Air Serbia – компания сократила количество рейсов в Москву, но планирует летать также в Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи.
- Бывшие советские республики:
- Belavia (Беларусь);
- Air Moldova (Молдова);
- Aircompany Armenia (Армения);
- Turkmenistan Airlines (Туркменистан);
- Uzbekistan Airways и Qanot Sharq (Узбекистан);
- SCAT Airlines (Казахстан);
- Avia Traffic (Кыргызстан);
- Somon Air (Таджикистан).
- Средний Восток и Турция:
- FlyDubai, Emirates Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi (ОАЭ);
- Qatar Airways (Катар);
- El Al (Израиль);
- Gulf Air (Бахрейн);
- Mahan Air (Иран);
- Turkish Airlines, Pegasus Airlines (Турция).
- Азия:
- Air India (Индия);
- Air China (Китай);
- Ariana Afghan Airlines (Афганистан).
- Африка:
- EgyptAir (Египет).
- Латинская Америка:
- Conviasa (Венесуэла).
Напомним, мы писали, какая популярная авиакомпания приостанавила рейсы в Россию.