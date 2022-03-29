Двойные стандарты. Какие авиакомпании не отказались от полетов в аэропорты РФ

Рейсы выполняют перевозчики из Среднего Востока и Азии

Санкции ЕС для авиации РФ из-за войны в Украине усложнили российским авиакомпаниям полеты за границу и вынудили ряд зарубежных перевозчиков приостановить выполнение рейсов "из-за эксплуатационных ограничений".

Но для россиян небо полностью не "закрылось" - на российском рынке остаются около двух десятков компаний из других стран, которые продолжают выполнять рейсы в Россию.

TRAVEL РБК-Украина собрало список перевозчиков, которые продолжают летать в аэропорты РФ.

На сегодняшний день осталось немного компаний, которые выполняют нечастые рейсы в Россию – они летают преимущественно в страны ближнего зарубежья, подсчитали в "УНИАН" и Telegram-канале "ТурСовет".

Фото: Самолет авиакомпании EgyptAir (wikipedia.org)

Приводим список авиакомпаний, самолеты которых приземляются в российских аэропортах:

Европа:

сербская Air Serbia – компания сократила количество рейсов в Москву, но планирует летать также в Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи.

Бывшие советские республики:

Belavia (Беларусь);

Air Moldova (Молдова);

Aircompany Armenia (Армения);

Turkmenistan Airlines (Туркменистан);

Uzbekistan Airways и Qanot Sharq (Узбекистан);

SCAT Airlines (Казахстан);

Avia Traffic (Кыргызстан);

Somon Air (Таджикистан).

Средний Восток и Турция:

FlyDubai, Emirates Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi (ОАЭ);

Qatar Airways (Катар);

El Al (Израиль);

Gulf Air (Бахрейн);

Mahan Air (Иран);

Turkish Airlines, Pegasus Airlines (Турция).

Азия:

Air India (Индия);

Air China (Китай);

Ariana Afghan Airlines (Афганистан).

Африка:

EgyptAir (Египет).

Латинская Америка:

Conviasa (Венесуэла).

Напомним, мы писали, какая популярная авиакомпания приостанавила рейсы в Россию.