ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія продовжила заборону на польоти в центрі та на півдні країни до 7 квітня

Новость на русском →
Москва, Середа 30 березня 2022 08:59
Росія продовжила заборону на польоти в центрі та на півдні країни до 7 квітня Фото: Росія зупинила роботу 11 аеропортів (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) вшосте продовжила заборону на польоти в 11 аеропортів центральної частини і півдня країни. Цього разу до 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що до 03:45 за московським часом 7 квітня продовжено заборону польотів в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону і Елісти. Також заборонені польоти в окупований Сімферополь.

Авіакомпаніям як і раніше рекомендується використовувати аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви. Решта аеропортів Росії, включаючи міжнародні, працюють в звичайному режимі.

Зазначимо, обмеження на польоти всередині Росії були введені 24 лютого після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, про ситуацію з авіасполученням в країні-агресорі читайте в матеріалі "Подвійні стандарти. Які авіакомпанії не відмовилися від польотів в аеропорти РФ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі