Россия продлила запрет на перелеты вблизи границ Украины

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет касается полетов в 11 российских аэропортов. В частности, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации.

Кроме того, Россия начинает разбирать самолеты на запчасти из-за западных санкций.

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