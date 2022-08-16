Росія продовжила заборону на перельоти поблизу кордонів України

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 23 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона стосується польотів в 11 російських аеропортів. Зокрема, аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зняв заборону на поставки Росії товарів для авіації.

Крім того, Росія починає розбирати літаки на запчастини через західні санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.