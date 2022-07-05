Россия продлила запрет на авиаперелеты у границ Украины

Росавиация продлила запрет на полеты вблизи границ Украины до 12 июля. Запрет связан с боевыми действиями страны-оккупанта против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Временные ограничения действуют на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.