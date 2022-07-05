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Росія продовжила заборону на авіаперельоти біля кордонів України

Фото: Росія знову продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росавіація продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України до 12 липня. Заборона пов'язана з бойовими діями країни-окупанта проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 12 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Нагадаємо, 3 липня російські бомбардувальники завдали ударів по острову Зміїний та Одеській області.

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