Россия продает в Украину ток дешевле, чтобы взять под контроль украинскую энергосистему, - нардеп

Россия сознательно продает ток в Украину по цене в 2 раза меньше чем для потребителей в Московской области, чтобы путем демпинга разрушить отечественную энергосистему.
Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков украины, народный депутат Михаил Волынец в эфире телеканала "Рада".
"Россия продает электроэнергию на рынок Украины почти вдвое дешевле, чем для собственного населения в Московской области на своей территории на границе с Украиной. То есть это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки блоков тепловых электростанций", - заявил Волынец.
Он подчеркнул, что без тепловой генерации сегодня не сможет развиваться и "зеленая" энергетика, поскольку требует постоянного балансирования вісокоманевроваными мощностями.
"Потому что такой существует парадокс - чем больше мы развиваем зеленую энергетику, тем больше тепловой должно быть. А атомная энергетика она тоже не может нормально в течение суток работать, потому что необходимые маневровые мощности тепловой генерации и нам крайне необходимо сохранить блоки тепловых электростанции, тепловые электростанции", - добавил Волынец.
Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.
Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано свыше 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.