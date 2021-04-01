RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія продає в Україну струм дешевше, щоб взяти під контроль українську енергосистему, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Росія свідомо продає струм в Україну за ціною у 2 рази менше ніж для споживачів в Московській області, аби шляхом демпінгу зруйнувати вітчизняну енергосистему.

Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець в ефірі телеканалу "Рада".

"Росія продає на ринок України електроенергію майже вдвічі дешевше, ніж для власного населення в Московській області на своїй території на кордоні з Україною. Тобто це гібридна енергетична війна для того, щоб остаточно зупинити українські шахти, знищити шахти з видобутку уранової руди, вони зараз на межі зупинки блоків теплових електростанцій", - заявив Волинець.

Він наголосив, що без теплової генерації сьогодні не зможе розвиватися і "зелена" енергетика, оскільки потребує постійного балансування високоманевровими потужностями.

"Тому що такий парадокс існує - чим більше ми розвиваємо зелену енергетику, тим більше теплової повинно бути. А атомна енергетика вона теж не може нормально впродовж доби працювати, тому що необхідні маневрові потужності теплової генерації і нам вкрай необхідно зберегти блоки теплових електростанції, теплові електростанції", - додав Волинець.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕлектроенергіяРосійська Федерація
Читайте також
У Москві після вакцинації "Супутником" близько тисячі осіб заразилися повторно
Росія в ТКГ відмовилася підтримати заяву про повернення до режиму "тиші"
Прогноз погоди