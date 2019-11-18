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Россия призвала Украину воздержаться от заявлений о депортации жителей Донбасса

Новости » Политика     18.11.2019 - 17:23
Россия призвала Украину воздержаться от заявлений о депортации жителей Донбасса
Фото: Борис Грызлов (government.ru)

По словам Грызлова, появилась информация о том, что власти Украины разрабатывают сценарий развития ситуации на Донбассе

Российская Федерация призывает Украину воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, в том числе о возможной депортации его жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам главы российской делегации в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, недавно появилась информация о том, что представители Украины разрабатывают сценарий развития ситуации на Донбассе.

"В публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий на Донбассе вплоть до депортации его жителей. Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", - заявил он.

По словам Грызлова, подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность украинских политиков.

"Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер. Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков. Напомню, что минские договоренности закреплены резолюцией Совета безопасности ООН. Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке", - заявил он.

Напомним, Российская Федерация призывала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". По словам Грызлова, для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в Конституции.

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Новости Украины Борис ГрызловРоссийская ФедерацияДонбассдепортация
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