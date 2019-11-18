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Росія закликала Україну утриматися від заяв про депортації жителів Донбасу

Новини » Політика     18.11.2019 - 17:23
Росія закликала Україну утриматися від заяв про депортації жителів Донбасу
Фото: Борис Гризлов (government.ru)

За словами Гризлова, з'явилася інформація про те, що влада України розробляють сценарій розвитку ситуації на Донбасі

Російська Федерація закликає Україну утриматися від провокаційних заяв про майбутнє Донбасу, в тому числі про можливу депортацію його жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами голови російської делегації в Тристоронньої контактної групи Бориса Гризлова, нещодавно з'явилася інформація про те, що представники України розробляють сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

"В публічному полі нещодавно з'явилася інформація про можливі плани представників Києва щодо сценаріїв розвитку подій на Донбасі аж до депортації його жителів. Якщо з'ясується, що ці відомості відповідають дійсності, слід зазначити, що подібна позиція не відповідає змісту мінських домовленостей і вкрай негативно сприймається жителями Донбасу", - заявив він.

За словами Гризлова, подібні заяви і дії можуть поставити під питання відповідальності українських політиків.

"Хотів би закликати київську сторону утриматися від можливих заяв і дій, що мають провокаційний характер. Подібні заяви і дії можуть поставити під питання відповідальність і дієздатність київських політиків. Нагадаю, що мінські домовленості закріплені резолюцією Ради безпеки ООН. Не потрібно розраховувати на їх перегляд в інших форматах, і тим більше намагатися зробити це в односторонньому порядку", - заявив він.

Нагадаємо, Російська Федерація закликала Київ продовжити закон про особливий статус Донбасу і почати діалог з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". За словами Гризлова, для повноцінного введення в дію особливого статусу потрібно його закріплення в Конституції.

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Новини України Борис ГризловРосійська ФедераціяДонбасдепортация
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