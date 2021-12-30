Россия призвала ЕС заниматься укреплением безопасности в Европе из-за Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Евросоюз не заниматься риторической гимнастикой в отношении требований РФ. По ее словам, ЕС должен работать над укреплением безопасности в Европе, в частности, из-за Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы призываем Евросоюз не заниматься подобной гимнастикой в сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься собственно прямыми обязанностями, прежде всего через стимулирование киевских властей на выполнение минского комплекса мер", - заявила Захарова.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил масштабным конфликтом в Европе из-за Украины.