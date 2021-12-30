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Росія закликала ЄС займатися зміцненням безпеки в Європі через Україну

Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова закликала Євросоюз не займатися риторичною гімнастикою щодо вимог РФ. За її словами, ЄС повинен працювати над зміцненням безпеки в Європі, зокрема, через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми закликаємо Євросоюз не займатися подібною гімнастикою у сфері риторики, працювати над зміцненням безпеки в Європі, займатися власне прямими обов'язками, перш за все через стимулювання київської влади на виконання мінського Комплексу заходів", - заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив масштабним конфліктом в Європі через Україну.

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