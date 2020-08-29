Россия признала легитимными выборы президента в Беларуси

Российская Федерация признала выборы в Белоруси легитимными. Также российский лидер Владимир Путин считает Александра Лукашенко победителем.
Об этом Владимир Путин заявил в интервью на телеканале "Россия-1", передает "ТАСС".
Он отметил, что уже поздравил Лукашенко с победой.
"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность", - сказал он.
Путин считает, что есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами выборов в Беларуси.
Отметим, что Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о применении совместной группировки войск при военной угрозе с запада.
Напомним, Российская Федерация подготовила силовиков по его просьбе на случай обострения ситуации.