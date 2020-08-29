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Россия признала легитимными выборы президента в Беларуси

Автор: Андрей Козловский

Российская Федерация признала выборы в Белоруси легитимными. Также российский лидер Владимир Путин считает Александра Лукашенко победителем.

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Об этом Владимир Путин заявил в интервью на телеканале "Россия-1", передает "ТАСС".

Он отметил, что уже поздравил Лукашенко с победой.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность", - сказал он.

Путин считает, что есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами выборов в Беларуси.

Отметим, что Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о применении совместной группировки войск при военной угрозе с запада.

Напомним, Российская Федерация подготовила силовиков по его просьбе на случай обострения ситуации.

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