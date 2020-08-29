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Росія визнала легітимними вибори президента у Білорусі

Автор: Андрій Козловський

Російська Федерація визнала вибори в Білорусі легітимними. Також російський лідер Володимир Путін вважає Олександра Лукашенка переможцем.

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Про це Володимир Путін заявив в інтерв'ю на телеканалі "Россия-1", передає "ТАСС".

Він зазначив, що вже привітав Лукашенка з перемогою.

"Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив, ми визнали їх легітимність", - сказав він.

Путін вважає, що є підстави сумніватися в чесності тих, хто не згоден з результатами виборів в Білорусі.

Зазначимо, Олександр Лукашенко домовився з Володимиром Путіним про застосування спільного угруповання військ при військовій загрозі з заходу.

Нагадаємо, Російська Федерація підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.

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