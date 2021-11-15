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"Росія звикла до слів". Кулеба закликав ЄС ще більше посилити санкції

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Брюссель, Понеділок 15 листопада 2021 14:52
"Росія звикла до слів". Кулеба закликав ЄС ще більше посилити санкції Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (twitter.com/litdelnato)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає Європейський союз ще більше посилити санкції проти Росії. На його думку, вона звикла до слів і розраховує, що Європа "не зможе перейти від слів до справи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Повідомляється, що вранці польська сторона в Брюсселі організувала зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, на якій Кулеба звернувся до них із закликом посилити санкції проти Росії.

Крім того, він надав дані про скупчення російських військ біля України. За його словами, агресію Росії проти України потрібно розглядати в комплексі з її діями в Європі, враховуючи штучно спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею і Литвою, використання газу в якості зброї і кампанії з дезінформації.

У зв'язку з цим він закликав ЄС посилити санкції проти Росії.

"Я думаю, Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти від слів до справи. В інтересах Європейського союзу показати, що Росія помиляється", - додав Кулеба.

Нагадаємо, в жовтні ЄС розширив санкції проти Росії через Крим.

Зокрема, до списків увійшли ті, хто причетний до переслідування кримських татар.

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