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Санкции против России: фигуранты причастны к преследованию крымских татар

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 18:48
Санкции против России: фигуранты причастны к преследованию крымских татар Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Фигуранты нового европейского списка санкций против России причастны к преследованию крымских татар. А также к нарушениям норм гуманитарного права в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что Киев приветствует решение Совета ЕС ввести санкции против 8 представителей российской оккупационной администрации в Крыму.

"Указанные в решении подсанкционные лица причастны к преследованиям крымских татар и другим грубым нарушениям норм международного гуманитарного права на временно оккупированном украинском полуострове", - говорится в сообщении.

Кроме того, новые санкции против России накануне 23-го саммита Украина-ЕС расцениваются как безоговорочная поддержка Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

"Действие ограничительных мер ЕС будет продолжаться, пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС расширил санкции против России из-за Крыма, а РБК-Украина указало, кто вошел в этот список.

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