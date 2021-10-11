Санкции против России: фигуранты причастны к преследованию крымских татар
Фигуранты нового европейского списка санкций против России причастны к преследованию крымских татар. А также к нарушениям норм гуманитарного права в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Сообщается, что Киев приветствует решение Совета ЕС ввести санкции против 8 представителей российской оккупационной администрации в Крыму.
"Указанные в решении подсанкционные лица причастны к преследованиям крымских татар и другим грубым нарушениям норм международного гуманитарного права на временно оккупированном украинском полуострове", - говорится в сообщении.
Кроме того, новые санкции против России накануне 23-го саммита Украина-ЕС расцениваются как безоговорочная поддержка Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.
"Действие ограничительных мер ЕС будет продолжаться, пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права", - добавили в МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС расширил санкции против России из-за Крыма, а РБК-Украина указало, кто вошел в этот список.