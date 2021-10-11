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ЕС расширил санкции против России из-за Крыма: кто вошел в список

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Брюссель, Понедельник 11 октября 2021 16:53
ЕС расширил санкции против России из-за Крыма: кто вошел в список Фото: Евросоюз расширил санкции против России (flickr com libereurope)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации за оккупацию украинского Крыма. В санкционный список вошли восемь человек, которые работают на российский оккупационный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.

Сообщается, что Совет Европы решил ввести санкции еще против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В список вошли сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

"Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Таким образом санкции ЕС за нарушение территориальной целостности Украины теперь распространяются в общей сложности на 185 физических и 48 юридических лиц. Они заключаются в заморозке активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Кто вошел в санкционный список

Согласно опубликованным в Официальном журнале ЕС данным, в санкционный список вошли:

  • Михаил Белоусов - судья Киевского районного суда Симферополя;
  • Андрей Долгополов - председатель Киевского районного суда Симферополя;
  • Евгений Колпиков - прокурор военной прокуратуры Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону;
  • Магомед Магомедов - следователь Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе;
  • Леонид Михайлюк - глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму и Севастополе;
  • Виктор Можелянский - замглавы Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя;
  • Галина Редько - судья "Верховного суда Республики Крым";
  • Владимир Тереньтев - начальник Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
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