Россия пришвартовала поврежденный корабль к Севастополю: что известно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".

В четверг военно-морской эксперт HI Sutton по проекту OSINT обнародовал фото российского корабля неподалеку от Севастополя, который вдруг начал испускать дымовую завесу. Эксперт предполагает, что маскировка не помогла ему скрыться от попадания украинской ракеты.

Сейчас в составе ЧФ есть четыре патрульных корабля проекта 22160:

Отмечается, что на правом борту корабля в районе кормы отмечается повреждение. На корме расположена армейская пусковая установка зеленого цвета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно оккупационные власти Севастополя заявили о ударе по штабу Черноморского флота РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram