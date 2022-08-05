ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія пришвартувала пошкоджений корабель до Севастополя: що відомо

Новость на русском →
П'ятниця 05 серпня 2022 18:51
Росія пришвартувала пошкоджений корабель до Севастополя: що відомо Фото: Росія пришвартувала пошкоджений корабель до Севастополя (facebook)
Автор: Сергій Пишкін

Росія пришвартувала у Севастопольську бухту патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков" ЧФ. Правий борт має ознаки пошкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що на правому борті корабля у районі корми відзначається ушкодження. На кормі розташована армійська пускова установка зеленого кольору.

Наразі у складі ЧФ є чотири патрульні кораблі проєкту 22160:

  • "Василий Быков" (бортовий номер 368);
  • "Дмитрий Рогачев" (375);
  • "Павел Державин" (363);
  • "Сергей Котов" (383).

У четвер військово-морський експерт HI Sutton із проєкту OSINT оприлюднив фото російського корабля неподалік від Севастополя, який раптом почав випускати димову завісу. Експерт припускає, що маскування не допомогло йому сховатися від влучання української ракети.

Фото: Росія пришвартувала пошкоджений корабель до Севастополя (ua.krymr.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно окупаційна влада Севастополя заявила про удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Севастопіль
NEWS
ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб
ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз