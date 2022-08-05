Росія пришвартувала пошкоджений корабель до Севастополя: що відомо

Росія пришвартувала у Севастопольську бухту патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков" ЧФ. Правий борт має ознаки пошкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що на правому борті корабля у районі корми відзначається ушкодження. На кормі розташована армійська пускова установка зеленого кольору. Наразі у складі ЧФ є чотири патрульні кораблі проєкту 22160: "Василий Быков" (бортовий номер 368);

"Дмитрий Рогачев" (375);

"Павел Державин" (363);

"Сергей Котов" (383). У четвер військово-морський експерт HI Sutton із проєкту OSINT оприлюднив фото російського корабля неподалік від Севастополя, який раптом почав випускати димову завісу. Експерт припускає, що маскування не допомогло йому сховатися від влучання української ракети. Фото: Росія пришвартувала пошкоджений корабель до Севастополя (ua.krymr.com)