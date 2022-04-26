Россия приостановила поставки газа в Польшу: официальных заявлений не было

Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальским контрактом. Россияне не уведомили польскую сторону о причинах приостановки поставок.

В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу на рубли.

В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом санкций, которые введены против России. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.