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Россия приостановила поставки газа в Польшу: официальных заявлений не было

Фото: Россия приостановила поставки газа в Польшу (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

О причинах прекращения поставок газа россияне польскую сторону не проинформировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский портал Onet.

Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальским контрактом. Россияне не уведомили польскую сторону о причинах приостановки поставок.

В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу на рубли.

В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом санкций, которые введены против России. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.

Напомним, компании Европейского союза могут обойти требование Российской Федерации по оплате газа рублями. Это не будет нарушать международное санкционное давление на страну-оккупанта.

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