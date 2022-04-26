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Росія призупинила постачання газу до Польщі: офіційних заяв не було

Фото: Росія призупинила постачання газу до Польщі (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Про причини припинення постачання газу росіяни польську сторону не поінформували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський портал Onet.

Росія призупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом. Росіяни не повідомили польську сторону про причини призупинення поставок.

Наприкінці березня Путін заявив, що було ухвалено рішення у найкоротші терміни перевести розрахунки за постачання газу до Європи на рублі.

У Єврокомісії заявили, що оплата в рублях вважатиметься обходом санкцій, які введені проти Росії. Платежі за контрактами, що передбачають оплату в євро чи доларах, мають здійснюватися у цих валютах, зазначили у ЄК.

Більшість європейських країн, окрім Угорщини, відмовилися платити за газ у рублях.

Нагадаємо, компанії Європейського союзу можуть оминути вимогу Російської Федерації щодо оплати газу рублями. Це не порушуватиме міжнародний санкційний тиск на країну-окупанта.

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