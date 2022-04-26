Росія призупинила постачання газу до Польщі: офіційних заяв не було

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський портал Onet .

Росія призупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом. Росіяни не повідомили польську сторону про причини призупинення поставок.

Наприкінці березня Путін заявив, що було ухвалено рішення у найкоротші терміни перевести розрахунки за постачання газу до Європи на рублі.

У Єврокомісії заявили, що оплата в рублях вважатиметься обходом санкцій, які введені проти Росії. Платежі за контрактами, що передбачають оплату в євро чи доларах, мають здійснюватися у цих валютах, зазначили у ЄК.

Більшість європейських країн, окрім Угорщини, відмовилися платити за газ у рублях.