ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия приняла меры против дипломатов США и изменила порядок их поездок

Новина українською → Москва, Понедельник 26 апреля 2021 12:49
Россия приняла меры против дипломатов США и изменила порядок их поездок Фото: замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел России вручило временному поверенному в делах США Бартлу Горману ноту об изменении действующего порядка поездок по территории России. Речь идет мерах в отношении американских дипломатов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Сообщается, что сегодня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с Горманом. На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений. Дипломату вручили ноту о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США.

Кроме того, американской стороне сообщили, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие меры.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала формировать список так называемых "недружественных стран". Этим странам будет запрещено нанимать граждан России для работы в своих посольствах. На сегодня в этом списке есть США.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова принимать дальнейшие меры в ответ на американские санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Соединенные Штаты Америки дипломаты
NEWS
Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"