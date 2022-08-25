Россия принесла деградацию. Оккупированный юг уже в состоянии катастрофы, - Зеленский

Временно оккупированные районы на юге Украины находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, там произошло отключение электро- и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Юг Украины, оккупированные районы, уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Вдобавок ко всему злу, которое туда принесли оккупанты, произошло отключение электричества, воды, канализации. Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели", - заявил президент.

Он отметил, что такая критическая ситуация была невозможной до оккупации. По его словам, в этом и состоит "гордость" современного российского государства, оно умеет только "делать возможным самое худшее".