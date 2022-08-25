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Росія принесла деградацію. Окупований південь вже в стані катастрофи, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Тимчасово окуповані райони на півдні України перебувають у стані гуманітарної катастрофи, там відбулося відключення електро- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Південь України, окуповані райони, вже в стані гуманітарної катастрофи. Додатково до всього зла, яке туди принесли окупанти, сталося відключення електрики, води, каналізації. Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили", - заявив президент.

Він зазначив, що така критична ситуація була неможливою до окупації. За його словами, в цьому і полягає "гордість" сучасної російської держави, вона вміє тільки "робити можливим найгірше".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що жителі більшої частини тимчасово окупованої території Запорізької області залишилися без світла і води 25 серпня. При цьому в області вже місяць немає газу.

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